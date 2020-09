2000 Liter Wasser pro Tour

Nicole Lehner von der Stadtgärtnerei bewässert täglich Bäume und Pflanzen. Vier Touren macht sie am Tag. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Nicole Lehner und Ronny Reetz von der Stadtgärtnerei Limburg sind täglich unterwegs. Ihre Aufgabe: Pflanzen und Bäume im Stadtgebiet mit Wasser versorgen.

Der Klimawandel und die Trockenheit machen besonders Pflanzen an ungünstigen Standorten zu schaffen, gerade im städtischen Umfeld. Täglich sind die Teams der Stadtgärtnerei deshalb auf Wasserversorgungstour. Die Standortbedingungen für Sträucher, Blumen und vor allem für Bäume sind in einem bebauten Areal noch nie gut gewesen. Wenig Platz durch Verkehrswege und Bebauung, oft steht nur eine dünne Erdschicht zur Verfügung, durch den Boden ziehen sich auch noch Versorgungsleitungen, der wenige Platz wird von Hunden auch noch als Klo genutzt. Der Klimawandel mit den heißen Temperaturen und den langen Trockenphasen, nun schon den dritten Sommer in Folge, macht der Vegetation aber noch einmal besonders zu schaffen.

Das Wasserfass auf dem Fahrzeug von Nicole Lehner fasst 2000 Liter, vier Mal pro Tagestour füllt sie es auf, an fünf Tagen in der Woche ist sie unterwegs. "Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir nur an zwei Tagen in der Woche die Pflanzen und Bäume mit Wasser versorgt haben", erzählt sie. Der Bedarf ist deutlich gestiegen; zum einen wegen der Trockenheit, zum anderen aber auch, weil es wieder mehr Pflanzen im Stadtgebiet gibt. Das Wasser wird aus der Lahn entnommen und dann von Nicole Lehner und Ronny Reetz verteilt.

Das Bewässern hat natürlich auch seine Grenzen. "Wir können nicht alle Bäume in der Stadt mit zusätzlichem Wasser versorgen", sagt Matthias Beul, Leiter der Limburger Stadtgärtnerei. Die großen, gestandenen Bäume in den bebauten Bereichen bleiben sich selbst überlassen. Das trifft natürlich erst Recht auf die zahlreichen Obstbäume der Stadt zu, die sich auf viele Standorte verteilen.

Allerdings sei nicht auszuschließen, so Beul, dass das zu trockene Wetter auch bei den großen Bäumen Spuren hinterlassen werde. Zum Beispiel könnten die Bäume aufgrund von Trockenheit dazu neigen, dass Äste früher absterben oder bei Wind leichter brechen.

Jeder städtische Baum ist in einem Kataster geführt und verfügt über sein eigenes Datenblatt. Die Bäume werden regelmäßig kontrolliert. Gegebenenfalls daraus erfolgende Maßnahmen orientieren sich dabei an der Gesunderhaltung und der Verkehrssicherheit der Bäume.

Immer wieder kommt es dabei auch vor, dass Bäume ihre ersten Schäden durch Fahrzeuge erhalten, die zum Beispiel durch ihr Gewicht eigentlich geschützte Wurzelbereiche zu sehr verdichten oder durch Rangieren die Rinde im unteren Stammbereich beschädigen. Diesen Erstschäden folgen später durch eindringende Pilze weitere Schäden, die dann die Standsicherheit des Baumes gefährden können.

An zahlreichen jungen Bäumen in der Stadt befinden sich Säcke. Sie sind mit Wasser gefüllt und versorgen die jungen Pflanzen mit dem notwendigen Nass. Die Wurzeln der jungen Bäume haben sich noch nicht richtig ausgebildet und wenn zu wenig Regen fällt, vertrocknen sie ohne zusätzliche Wasserversorgung.