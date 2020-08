2015 - Als Hunderttausende vor dem Krieg fliehen

Im Verlauf der Flüchtlingskrise wurde im Kreis Limburg-Weilburg im Dezember 2015 die höchste Zuweisung erreicht. 361 kamen in diesem Monat an. Angekündigt waren in dieser Zeit rund 100 Personen pro Woche.

Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge hatte mit 102 erstmals im Juli 2015 die 100er-Marke überschritten. Von September 2015 bis März 2016 lag die Zahl jeweils im dreistelligen BereichAllein von November bis Januar waren 1055 Flüchtlinge im Kreis unterzubringen.

Danach sanken die Zuweisungen wieder unter die 100er-Marke und bewegen sich seit Mitte 2017 zwischen sechs und 51 Zugewiesenen pro Monat. So kamen im Jahr 2019 nur noch 274 Flüchtlinge an und damit in etwa so viel wie allein im Oktober 2015.

Insgesamt hat der Kreis von 2014 bis Ende 2019 4702 Geflüchtete aufgenommen.

68 Unterkünfte mit insgesamt 1695 Plätzen gibt es aktuell im Kreis. 1176 Plätze sind belegt, also rund 70 Prozent. Zu Spitzenzeiten waren es 3039 Plätze in 125 Unterkünften - und zwar im September 2016

40 Prozent der Bewohner ist ein Bleiberecht zuerkannt, 50 Prozent befinden sich im Asylverfahren und zehn Prozent haben dieses - mit zunächst nicht positivem Ausgang - durchlaufen.