23-Jähriger am Dom überfallen

Limburg (red). In Limburg ist am Sonntagabend ein 23-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern beraubt worden. Der Mann schilderte gegenüber der Polizei, dass er gegen 22.20 Uhr von zwei Unbekannten auf der Domtreppe angesprochen worden sei. Im weiteren Verlauf soll das Duo den 23-Jährigen angegriffen und ihm sein Bargeld gestohlen haben. Zeugen des Vorfalls können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 mit der Polizei in Verbindung setzen.