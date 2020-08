24-Jähriger bei Angriff verletzt

Jetzt teilen:

Limburg (red). Ein 24-Jähriger ist am Montagnachmittag in Limburg von einem gleichaltrigen Mann angegriffen und dabei erheblich verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr kam es nach Angaben der Polizei im Bereich des "Pusteblumenbrunnens" in der Diezer Straße zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei jungen Männern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Täter den Geschädigten mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, weshalb der junge Mann schwere Verletzungen davontrug.

Erst durch das Herbeieilen eines Zeugen ließ der Angreifer von dem Mann ab. Zudem soll ein weiterer, bislang unbekannter Täter beteiligt gewesen sein.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 an die Polizei wenden.