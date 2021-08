25 909 Euro Zuschuss für einen Bauwagen

Bescheidübergabe (v.l.): Landrat Michael Köberle, Melanie Eriksson vom Amt für Jugend, Schule und Familie, Bettina Demleitner und Sigrid Mündlein vom "MüZe", Jana Jaenke für die sowie Lisa Pfeilerund Christiane Liebendörfer ("MüZe"). Foto: Kreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Landrat Michael Köberle (CDU) hat einen Förderbescheid aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes in Verbindung mit dem Landesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuung" in Höhe von 25 909 Euro an das Familienzentrum "MüZe" übergeben.

Die Kinderbetreuung des Familienzentrums "MüZe" erfreut sich großer Nachfrage. Da der Umbau des bestehenden Domizils in der Hospitalstraße aufgrund hoher Brandschutzauflagen nicht realisierbar war, wurde für die Waldgruppe ein Bauwagen angeschafft.

Die Waldgruppe nimmt Mädchen und Jungen ab dem dritten Lebensjahr auf und bietet Platz für 20 Kinder, die auch ein Mittagessen bekommen. Der Umzug verursacht Gesamtkosten in Höhe von 103 685 Euro.

"Hier können die Kinder die Natur noch besser kennenlernen und erleben", freute sich Landrat Michael Köberle bei der Übergabe des Förderbescheides.