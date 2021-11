25-Jähriger flieht vor Messerangriff aus der S-Klasse

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Bedrohung mit einem Klappmesser in der Westerwaldstraße in Limburg. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Offenbar völlig unvermittelt ist in der Nacht zum Sonntag ein junger Mann in Limburg mit einem Messer bedroht worden.

Der 25-Jährige aus Nomborn bei Montabaur hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Limburger Westerwaldstraße geparkt. Dann ging er zu Fuß in Richtung einer Diskothek in Staffel. Auf dem Weg dorthin wurde er gegen 3.18 Uhr von mehreren Personen aus einer schwarzen Mercedes S-Klasse heraus angesprochen. Ein Mann stieg aus dem Auto und bedrohte den Fußgänger aus unbekannten Gründen mit einem Klappmesser.

Der junge Mann lief davon und wurde noch über eine Strecke von etwa 100 Metern verfolgt. Der 25-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen und die Polizei informieren.

Der Beschuldigte wurde so beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sehr dünn, schwarze, kurze hoch-gegelte Haare; er sprach Deutsch mit Akzent.

Im Zuge einer späteren Kontrolle auf dem Parkplatz der Diskothek konnten mehrere Personen durch die Polizei erfasst werden. Diese standen im Zusammenhang mit der Tat. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00.