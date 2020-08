30 000 Euro Schaden bei Unfall

Jetzt teilen:

Limburg (red). Ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro ist am Freitag gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall auf der Dr.-Wolff-Straße entstanden. Ein 57 Jahre alter Mann war nach Angaben der Polizei dort mit einem grauen Mercedes unterwegs. Auch ein 39-jähriger Opel-Kombi-Fahrer war dort aus Richtung Grabenstraße her kommend unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache gerieten beide Autos unmittelbar vor der Einmündung der Dr.-Wolff-Straße in die Schiede so dicht aneinander, dass es zu einer Kollision kam. Verletzt wurde niemand, aber an beiden Autos entstanden erhebliche Schäden an Karosserie und Lack. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 31- 9 14 00.