35-Jähriger nach Angriff in Limburg schwer verletzt

LIMBURG - Bei einer Attacke mit einer Stichwaffe hat sich ein 35-jähriger Mann in der Nacht zu Dienstag in Limburg schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, wird ein 34-Jähriger verdächtigt, die Tat begangen zu haben.

Laut Informationen der Polizei erschien der Tatverdächtige gegen 1 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Ste-Foy-Straße, um seine ehemalige Freundin zur Rede zu stellen. Die Frau befand sich in ihrer Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkt auch der 35-Jährige aufhielt. Vor dem Haus soll es zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Dabei soll der Tatverdächtige laut Polizei mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach auf den Geschädigten eingestochen haben.

Anschließend flüchtete der Angreifer vom Tatort. Die Frau entdeckte den verletzten 35-Jährigen vor der Wohnung. Nachdem sie den Rettungsdienst verständigt hatte, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nach ärztlicher Behandlung nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Polizei gelang es, den bereits mehrfach wegen Körperverletzung in Erscheinung getretene 34-Jährigen in einer Wohnung in Blumenrod ausfindig zu machen. Dort wurde er am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr durch Spezialkräfte der Frankfurter Polizei festgenommen.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat dauern derzeit noch an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.