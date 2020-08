36-Jähriger in Hünfelden mit Luftgewehr angeschossen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN - Ein Schuss aus einem Luftgewehr hat am Freitagabend einen Mann in Hünfelden-Neesbach am Rücken getroffen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verletzte das Projektil den 36-Jährigen aus Andernach leicht.

Weil das Opfer eine gute Personenbeschreibung des mutmaßlichen Schützen liefern konnte, gelang es der Polizei schnell, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Dabei handele es sich laut Polizei um zwei Männer im Alter von 36 und 33 Jahren aus Hünfelden. Das Luftgewehr fanden die Beamten ebenfalls und stellten es sicher. Gegen die beiden Männer wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet.