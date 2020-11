37-Jähriger schwer verletzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-STAFFEL - Am frühen Mittwochabend ist ein 37 Jahre alter Mann in der Koblenzer Straße in Staffel bei einer Auseinandersetzung so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Laut den Angaben des Geschädigten griffen ihn gegen 18.30 Uhr drei bisher unbekannten Personen auf dem Gehweg der Koblenzer Straße im Bereich eines dortigen Hotels an und verletzten ihn.

Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber können sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung setzen.