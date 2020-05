39-Jähriger fährt betrunken

Jetzt teilen:

Hünfelden-Ohren (red). Wie die Polizei mitteilt, ist in der Camberger Straße in Ohren am Samstag gegen 23 Uhr bei einer Verkehrskontrolle ein Ford Fiesta angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Die Polizei nahm den Mann mit zur Dienststelle, ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Strafverfahren ein. Zudem stellte sie die Fahrerlaubnis sicher.