40-Jähriger erleidet bei Messer-Attacke schwere Verletzungen

Limburg (red). Am frühen Montagnachmittag ist in der Limburger Fußgängerzone ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 40-jähriger Mann aus Limburg musste in der Folge mit schweren Schnittverletzungen stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 40-Jährige gegen 14 Uhr mit einem ihm bekannten 36-jährigen Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis in der Werner-Senger-Straße in eine Auseinandersetzung verwickelt worden. Im Verlauf dieses auch körperlich ausgetragenen Disputs erlitt der 40-Jährige schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen, die einen stationären Krankenhausaufenthalt zur Folge hatten.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst in Richtung Diezer Straße und konnte erst im Rahmen einer Fahndung von Zivilkräften der Polizeidirektion Limburg in Diez festgenommen werden. Gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Nationalität wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlages eingeleitet.

Tatwaffe konnte bisher nicht gefunden werden

Die Tatwaffe konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen sowie die Maßnahmen dauern an. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.