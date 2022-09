4 min

40.000 Server finden in Limburg eine Heimat

Der Datenhunger wächst - und soll in Limburg gestillt werden: Am ICE Bahnhof soll ein neues Rechenzentrum entstehen, fast so groß wie ein Fußballfeld. Am Mittwoch war Spatenstich.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg