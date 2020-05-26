Dienstag,
26.05.2020 - 15:00
2 min
45 studieren in Limburg an der THM
Wie entwickelt sich die Zahl der Studierenden an der THM-Außenstelle in Limburg? Ein Stadtverordneter hat es wissen wollen - und nun die Antwort im Parlament erhalten.
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
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