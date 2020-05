50-Jähriger in Limburg mit Bierflasche bedroht

Am Freitagmittag wurde in der Eisenbahnstraße an der Einmündung zum Eschhöfer Weg in Limburg ein 50 Jahre alter Mann von einem Unbekannten mit einer Bierflasche bedroht. Foto: Archiv

Limburg (red). Am Freitagmittag wurde in der Eisenbahnstraße an der Einmündung zum Eschhöfer Weg in Limburg ein 50 Jahre alter Mann von einem Unbekannten mit einer Bierflasche bedroht.

Der Geschädigte lief mit einem Bekannten gegen 13 Uhr über einen dortigen Zebrastreifen, als ihm der Täter mit einer weiteren Person entgegenkam. Der Unbekannte soll dann die Bierflasche in Richtung des Geschädigten gehoben und Drohungen ausgesprochen haben, heißt es in der Polizeimeldung. Als der Geschädigte daraufhin weiterging, seien die beiden unbekannten Männer in Richtung Tal Josaphat weitergelaufen.

Die Unbekannten sollen beide einen dunklen Teint gehabt haben. Zudem soll der Täter etwa 25 Jahre alt sowie schlank gewesen sein und Rastalocken gehabt haben.

Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00.