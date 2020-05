52-Jähriger aus Limburg-Staffel vermisst

Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Seit Dienstagmittag wird der 52 Jahre alte Dirk Hennen aus dem Limburger Stadtteil Staffel vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vermisste verließ gegen 13.20 Uhr mit einem braunen Skoda Superb mit dem Kennzeichen LM-AA 907 seine Wohnung in der Schulstraße in Staffel. Laut Informationen der Polizei wollte er einen Baumarkt sowie seinen Bruder in Frickhofen besuchen. Dort kam der 52-Jährige jedoch nicht an.

Der Vermisste ist etwa 1,90 m groß sowie kräftig und hat kurze, grau-melierte Haare. Beim Verlassen seines Hauses war er mit einer Jeans, einem dunkelblauen Kapuzenshirt und grünen Turnschuhen bekleidet.

Wer den Vermissten oder das Fahrzeug des Mannes gesehen hat sowie Hinweise zu seinem geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter 06431-91400 zu melden.