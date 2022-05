600 Menschen beim ersten Christopher Street Day in Limburg

Der CSD erinnert an den ersten, bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village.

In den frühen Morgenstunden des 28. Juni 1969 fand in der Bar Stonewall Inn der sogenannte Stonewall-Aufstand statt. Zu dieser Zeit gab es immer wieder gewalttätige Razzien der Polizei in Kneipen mit homosexuellem Zielpublikum. Es kam in der Folge zu tagelangen Straßenschlachten zwischen Homosexuellen und der Polizei.

Um des ersten Jahrestages des Aufstands zu gedenken, wurde das "Christopher Street Liberation Day Committee" gegründet. Seit dem wird in New York an jedem letzten Samstag im Juni an dieses Ereignis erinnert.

Daraus ist eine internationale Tradition geworden. In Deutschland fanden 1979 in Bremen und Berlin die ersten großen CSDs unter dieser Bezeichnung statt.