6000 Christen feiern in Limburg das Kreuzfest

Beim "Minitag" fanden sich 1000 Ministranten im Bischofsgarten zu Spiel und Spaß ein.

LIMBURG - Vier Tage Kreuzfest sind zu Ende. Eine ganze Stadt, oder zumindest viele Bereiche des Bischöflichen Ordinariats in Limburg mit Dom und Schloss, waren in viel Farbe, Vielfalt, Humor und Kritik getaucht. Alles zusammen wurde eingebettet in eine Veranstaltung, die schon auf stolze 50 Jahre zurückblicken kann.

Einer, der diesen Fortschritt in Sachen Wahrnehmung mit vorantreibt, ist der federführende Koordinator des Limburger Kreuzfestes, der Pressesprecher des Bistums, Stephan Schnelle. Er hat mit seinem Mitarbeiterteam die Vorarbeit von Bischof Wilhelm Kempf aufgenommen, der dieses Kreuzfest vor 50 Jahren nach Limburg geholt hat und die elf Bezirke des Bistums zusammenführen wollte.

Vor drei Jahren bekam das Kreuzfest nun ein neues Konzept und wird seit zwei Jahren an vier Tagen veranstaltet. "Wir wollten nicht in der eigenen Blase bleiben", so Stephan Schnelle. Dies bedeute für das Bistum, sich zu öffnen "und den Menschen mit diesem Fest zu zeigen: Wir sind da". Es bedeute aber auch, die Moderne einziehen zu lassen - was dann gleich am ersten Tag mit der Einladung von Laith Al-Deen vortrefflich gelang: Über 800 Besucher fanden sich im Bischofsgarten ein, um den Popstar live zu erleben. "Diese Verpflichtung ging vor allem an die vielen Ehrenamtler, in Zeiten, die hart sind." Dementsprechend wurden die Eintrittspreise gestaltet, um einen großen Star zu kleinen Preisen präsentieren zu können.

Feier zum 125-jährigen Jubiläum der Caritas

Eingebunden in diesen ersten Tag war die liturgische Eröffnung im Dom und eine kleine Feier zum 125-jährigen Jubiläum der Caritas. Dass das Bistum mit Kritik im Moment gut umgehen kann, zeigte die Verpflichtung von Kabarettist Florian Schroeder, der vor 400 Besuchern auch das Thema Missbrauch nicht aussparte und die Hälfte seiner Gage einem Verein für Missbrauchsopfer spendet. "Wir wollen dieses Problem aufarbeiten, uns wird so der Spiegel vorgehalten und wir sind dankbar dafür."

Farbenfroh ging es an allen Tagen zu, vor allem aber an den letzten beiden Tagen, als zum Beispiel rund 1000 Messdiener aus dem gesamten Bistum zu Gast im Bischofsgarten zu Spiel und Spaß zu Gast waren.

Der letzte Tag stand dann unter dem Motto "Familientag" und ging ebenfalls mit viel Unterhaltung ganz auf das Motto aller vier Tage, "Mit dir wird's bunt", ein. Neben vielen Priestern tauchte an allen Tagen auch Bischof Georg Bätzing in die Menge ein und suchte das Gespräch. Zu den Höhepunkten im Dom gehörte unter anderem die Eucharistiefeier mit der Verleihung der kirchlichen Lehr-Erlaubnis "missio canonica" und am letzten Tag das Pontifikalamt mit dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf und Georg Bätzing.

Beim Kreuzfest wurden rund 6000 Besucher gezählt, die sich an den vier Tagen in Limburg sichtlich wohlfühlten - trotz abendlicher Kälte und so manchem zum Teil heftigen Regenschauer.