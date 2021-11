62-Jähriger schläft am Steuer ein und rammt Lkw

Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Symbolfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

LIMBURG - Am Mittwoch gegen 15.35 Uhr ist ein 62-Jähriger mit einem Audi auf der A3 von Frankfurt in Richtung Köln auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs gewesen. Im Bereich Limburg schlief der Mann laut Polizei während der Fahrt ein und verlor so die Kontrolle über seinen Pkw.

Der Audi fuhr selbstständig über alle drei Fahrstreifen nach rechts und prallte auf dem rechten Fahrstreifen gegen das Heck eines Sattelzuges. Bei dem Aufprall wurde der 62-Jährige verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde der VW eines 49-Jährigen beschädigt.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 33.500 Euro. Der rechte Fahrstreifen war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 18.50 Uhr gesperrt.