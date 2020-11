6,5 Hektar für Sport und Freizeit in Offheim

Zu dem geplanten Naherholungsgebiet, dessen Plan Bürgermeister Marius Hahn hier präsentiert, soll der ehemalige Hartplatz des Sportvereins (links) zugeschlagen werden. Die Fläche endet unter der Hochspannungsleitung (rechts). Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Verbesserung der Naherholungsqualität und eine Steigerung des Freizeitwerts ist für Offheim ein wichtiges Thema, vor allem vor dem Hintergrund der dort bestehenden Gewerbeflächen. Das wurde auch bei der Bürgerversammlung im Januar 2018 deutlich, als es um die Erweiterung des Gewerbegebiets "Nördlich der Kapellenstraße" ging. Nun legt die Verwaltung einen Vorentwurf für ein Naherholungsgebiet vor.

"Wir haben in der Bürgerversammlung versprochen, den Naherholungscharakter rund um Offheim zu stärken und das Freizeitangebot zu verbessern", sagt Bürgermeister Marius Hahn zu Plänen, die die Verwaltung nun dem Ortsbeirat zur Verfügung gestellt hat.

Landschaftsarchitekt

stößt später zur Runde

In der kommenden Woche tagt das Gremium und dann wird in einer ersten Sitzungsrunde das Naherholungskonzept für den gesamten Bereich östlich der vorhandenen Sportflächen bis unter die Hochspannungsleitungen und im Norden bis zum Dehrner Weg vorgestellt. Coronabedingt soll das in einer ersten Sitzungsrunde noch ohne den planenden Landschaftsarchitekten stattfinden. Die sich aus der ersten Runde ergebenden Fragen und Anmerkungen zu dem Plan sollen in einem zweiten Beratungsgang vertieft werden.

Das rund 6,5 Hektar große Areal aus Ackerflächen, Wiesen, dem alten Hartplatz und einer Kleingartenparzelle sollen zu einem naturnahen Naherholungsgebiet mit Sport-, Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten werden und durch Rad- und Fußwege gut erschlossen werden. Auf dem Aral sollen auch Flächen entstehen, die dem Naturschutz vorbehalten bleiben.

Geplant sind Fitness-Stationen, Generationen-Trimmgeräte, Streetball sowie ein kleiner Bolzplatz. Vorgesehen sind ein Picknickplatz sowie ein Pavillon. Dem Naturschutz sollen Blühflächen sowie Baum-, Strauch- und Heckenpflanzungen dienen. Insgesamt soll sich die Fläche offen und freundlich präsentieren und soll über Fußwege mit dem Ortskern sowie dem künftigen Gewerbegebiet verbunden werden. Die naturnahe Gestaltung der bestehenden Regenüberlaufbecken mit ihrem Wegesystem und auch der Ruhemöglichkeiten ist nach Einschätzung von Hahn von den Offheimern gut angenommen worden. Ziel sei es, mit dem nun vorgelegten Plan daran anzuknüpfen.

In der Bürgerversammlung war die Idee eines grünen Bands in der Außengemarkung von Offheim geboren worden. Die Entwicklung der 6,5 Hektar großen Fläche ist nach Einschätzung des Bürgermeisters ein wichtiger Baustein.

Fitness-Stationen

und Picknickplatz

Dass die Vorlage des Plans nun so viel Zeit in Anspruch genommen habe, begründet Hahn so: "Wir haben eine Vielzahl von Grundstückseigentümern in diesem Areal. Es bestand zur Umsetzung der Planung die Notwendigkeit, wichtige Grundstücke zu erwerben." Erste Gespräche zur Umsetzung gab es im Mai 2018, der Ortsvorsteher wurde dabei eingebunden. Die Vorplanungen legte der Landschaftsarchitekt dem zuständigen Amt in der Verwaltung im August 2018 vor.