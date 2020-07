86 Jahre alter Mann aus Limburg noch immer vermisst

LIMBURG - Der 86 Jahre alte Adolf Kocmich aus Limburg wird noch immer vermisst . Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann zuletzt am 9. Juli gegen 16 Uhr von einer Zeugin an einer Haltestelle in der Nähe der Seniorenresidenz in der Straße "Breites Driesch" gesehen. Zu diesem Zeitpunkt soll der 86-Jährige mit einem kurzärmeligen Hemd, einer dreiviertellangen, hellen Hose sowie Sandalen und Socken bekleidet gewesen sein.