86-jähriger Mann aus Limburg vermisst

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

LIMBURG - Der 86 Jahre alte Adolf Kocmich aus Limburg wird seit Donnerstagmorgen vermisst. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Zuletzt befand sich der Vermisste an seiner Wohnanschrift in der Seniorenresidenz Breites Driesch in Limburg.

Laut Polizei ist der Vermisste 1,75 Meter groß, hat weiße, kurz geschnittene Haare und läuft an einem Gehstock. Der 86-Jährige soll desorientiert und möglicherweise auf fremde Hilfe angewiesen sein.

Die Kriminalpolizei in Limburg bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 zu melden.