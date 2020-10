8,7 Millionen-Ausgleich für Limburg

Staatssekretärin Ayse Asar übergibt Bürgermeister Marius Hahn einen Bescheid über 8,7 Millionen Euro. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - 8,7 Millionen Euro hatte Ayse Asar bei ihrem Besuch in Limburg im Gepäck. Die Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst übergab Bürgermeister Marius Hahn (SPD) einen Bescheid, der den coronabedingten Ausfall der Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen soll. Das Geld kommt zu gleichen Teilen von Bund und Land.

"Mit der Gewerbesteuerkompensationsleistung unterstützen wir die Kommunen darin, weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen attraktiv und zukunftsfähig zu bleiben", sagte die Staatssekretärin.

"Die Zahlung ist eine echte Entlastung für die Stadt Limburg und wir sind dankbar dafür", antwortete Hahn. Die hohe Summe der Ausgleichszahlung weise auch auf die hohe Wirtschaftskraft der Stadt hin, denn sie bemisst sich einerseits an den vor der Corona-Pandemie erwarteten Gewerbesteuereinnahmen und andererseits an den Ausfällen im Corona-Lockdown. Von Vorteil sei in Limburg in dieser Krise der gute Branchenmix, denn die Gewerbesteuer hänge nicht von einem einzigen Wirtschaftszweig ab, sagte Hahn.

Aktuell arbeitet die Kämmerei unter der Leitung von Ekkehard Rating an einem Nachtragshaushalt. Mit der Ausgleichszahlung des Landes ergibt sich in diesem Nachtragshaushalt ein Minus von 1,4 Millionen Euro. Aufgrund der soliden Gesamthaushaltssituation kann dies jedoch verkraftet werden. Deutliche Mindererträge zeichnen sich aber auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ab. Dazu kommen die Ausfälle bei den Sondernutzungs- und Wochenmarktgebühren, die Stadtverordnetenversammlung hatte beschlossen, die Gebühren bis Ende des Jahres zu erlassen.

Mehrkosten wurden auch durch das Freibad verursacht, zum einen durch das Hygienekonzept, zum anderen fehlen durch die kürzere Saison die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern. Durch die Stadthallen GmbH wird der städtische Haushalt ebenfalls belastet, denn die Verlustabdeckung wird um 400 000 Euro erhöht.