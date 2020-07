91-Jähriger schießt in Altendiez auf 89-Jährigen

Ein 91-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er auf einen 89-Jährigen in Altendiez geschossen haben soll. Symbolbild: Fotolia

Altendiez (ag). Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und des unerlaubten Waffenbesitzes ein Ermittlungsverfahren gegen einen 91-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, am Mittwochnachmittag mit einer unerlaubt besessenen Pistole einmal auf einen in derselben Straße wohnhaften 85 Jahre alten Mann geschossen zu haben. Der 85-Jährige wurde im rechten Brustbereich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Angegriffene und der Beschuldigte wurden von mehreren Beamten der Bundespolizei gesehen, die sich auf der Rückfahrt von einer dienstlichen Veranstaltung befanden. Einige von ihnen kümmerten sich um das Opfer. Zwei Beamte eilten dem Beschuldigten nach und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Verfolgung wurden von einem Beamten laut Staatsanwaltschaft auch zwei Warnschüsse abgegeben.

Der 85-jährige Mann wurde ins Krankenhaus nach Limburg gebracht und dort operiert. Sein Zustand soll stabil sein. Bei dem Beschuldigten soll es sich um den Ex-Schwiegervater einer Tochter des Opfers handeln.

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen

Der Beschuldigte wurde am Donnerstag der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt. Diese hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und der Schwere der Tat erlassen. Der anwaltlich vertretene Beschuldigte macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Belastbare Erkenntnisse zu den Abläufen und den Hintergründen der Tat im Einzelnen liegen noch nicht vor, weitere Ermittlungen laufen.