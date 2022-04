A-cappella mit "Rock" im Limburger "Thing"

In der Show "Back To Basic" kehren "Rock4" zurück zu ihrer Anfangszeit, zu ihren Wurzeln, als es allein um die Kombination von Gesang und Vokalakrobatik ging. Foto: Rock4

LIMBURG - Die niederländische A-cappella-Gruppe "Rock4" ist am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr in der Kleinkunstbühne "Thing" auf der Club-Ebene der Stadthalle Limburg zu Gast - und das bereits zum 13. Mal.

In zehn unterschiedlichen Shows haben die vier Sänger von "Rock4" in den vergangenen Jahren ihre eigenen Grenzen und die Grenzen der Vokalmusik geschärft und erweitert. Mit großen Shows touren sie durch Europa. In "Back To Basic" kehren "Rock4" zurück zu ihrer Anfangszeit, zu ihren Wurzeln, als es allein um die Kombination von Gesang und Vokalakrobatik ging - keine großen Lichtshows oder ein spektakuläres Bühnenbild, sondern ein intimes Konzert mit purem Gesang im Mittelpunkt.

Mit Songs von Pink Floyd, Faithless, Rag'n'Bone Man, Radiohead, Sting und vielen anderen wollen "Rock4" berühren und inspirieren und natürlich ihr Publikum mit holländischem Humor in das Konzert einbeziehen.

Karten mit Platzreservierung können zum Einzelpreis von 22 Euro über die E-Mail-Adresse thing1979@gmx.de erworben werden. Außerdem kann man auch wieder an der Abendkasse Karten bekommen. Es gelten die 3G-Regelungen.