Absichtlich den Verkehr gefährdet?

Im Falle eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sucht die Polizei in Limburg nach Zeugen. Symbolbild: Polizei

LIMBURG - Möglicherweise absichtlich haben Unbekannte am Montag in Limburg den Verkehr gefährdet, indem sie auf der Joesph-Schneider-Straße einen Stein deponierten. Die Polizei spricht daher von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem am Montagabend ein Dacia Logan beschädigt worden ist. Als der 40-jährige Dacia-Fahrer gegen 20.45 Uhr die Joseph-Schneider-Straße in Richtung Kreisel entlangfuhr, fuhr er gegen den herumliegenden Stein. An dem Dacia entstand Sachschaden. Ein Reifen musste inklusive der Felge gewechselt werden. Der Fahrer entfernte den Stein anschließend von der Fahrbahn. Hinweise zum Verursacher des Hindernisses nimmt die Polizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.