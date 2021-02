Ahorn prägt Umbau des Limburger Domplateaus

Um den Ahorn auf dem Domplateau zu erhalten, wurde die Planung angepasst, sodass die Terrasse für Außenbewirtschaftung verkleinert wird. Archivfoto: Stadt Limburg

LIMBURG - Die Stadt Limburg hat die Pläne für die Umgestaltung des Domplateaus überarbeitet. Der Grund: ein Ahorn. Der Baum steht in der Mitte des Geländes, ist hochgewachsen und gesund. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir den bestehenden Baumbestand erhalten wollen und sensibel und nachhaltig damit umgehen werden", sagt Bürgermeister Marius Hahn (SPD).

Zusätzliche Wurzelbrücken unter dem Terassenbelag

Ein Baumgutachten war im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis gekommen, dass viele Wurzeln oberflächennah verlaufen. "Die Terrasse für die Außenbewirtschaftung wird verkleinert und nicht bis an die begrenzende Mauer herangezogen", sagt Eva Struhalla, Leiterin des städtischen Amtes für Landschafts- und Verkehrsplanung. Zusätzlich wird mit Wurzelbrücken unter dem Terrassenbelag gearbeitet. Dazu wird unter dem Belag ein Gittersystem auf Schraubfundamenten errichtet und das Oberflächenwasser wird so abgeleitet, dass es direkt dem Baum zugutekommt. Ein zweiter Ahorn, der vom Brandkrustenpilz befallen und weitgehend abgestorben war, musste gefällt werden.

Der nun anstehende zweite Bauabschnitt des Domplateaus befindet sich entlang der Domstraße. Er wird auf der Rückseite von den langen Treppen begrenzt, die mit ihrem Fußweg auf der Domstraße münden.

Ziel hinter der Gestaltung ist laut Bürgermeister Hahn die Steigerung der Attraktivität der Altstadt. Bereits im ersten Bauabschnitt ist es laut Hahn gelungen: "Daran wollen wir mit den Planungen anknüpfen und einen weiteren Ort der Ruhe und Erholung mitten in der Stadt schaffen."

Aussichtskanzel bietet Blick über Altstadt und Lahntal

Aktuell wird die Ausschreibung für die Arbeiten erstellt und soll im März veröffentlicht werden, sodass der Baubeginn im Mai ist.

Zur Gestaltung des Areals gehört auch der Neubau eines Besucherzentrums mit Toilettenanlage. Doch das wurde erst einmal zurückgestellt. Daher wurde das Konzept für die Freiflächengestaltung auch in diesem Punkt angepasst. Die geplante Rampe nördlich des Besucherzentrums wird vorerst nicht gebaut. Stattdessen wird ein Schotterrasenweg angelegt, der in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen den Zugang zur Wiese ermöglicht. Die Planungen für das Domplateau sehen außerdem eine Herrichtung des bestehenden Schachbretts vor und ein in den Boden eingelassenes Trampolin im Bereich des Kirschbaumes.

An der Kante des Hangs, der in Richtung "Römer" verläuft, ist eine kleine Aussichtskanzel mit Ruhebänken vorgesehen. Von dort wird es eine gute Sicht über die Altstadt und das Lahntal geben. Die Bäume in dem Hang bleiben erhalten und dienen als Schattenspender.

Die Höhenunterschiede auf dem Gelände werden durch Treppen aus Blockstufen sowie einer Rampe zum Schachbrett abgefangen, sodass dort ein barrierefreier Zugang möglich ist. Der bestehende Weg zur unteren Wiese wird saniert und bekommt einen Belag aus Basaltpflaster, das in Segmentbögen angeordnet wird. Im steilen Kurvenbereich ist eine Treppe notwendig. Auch ein Lichtkonzept, angelehnt an den ersten Bauabschnitt, wurde erarbeitet.

Die Baukosten betragen rund 370 000 Euro. Rund 170 000 Euro kommen aus dem Förderprogramm Leader.