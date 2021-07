Jetzt teilen:

LIMBURG - Die aktive Teilhabe am Leben ist auch Senioren sehr wichtig, aber manchmal aufgrund mangelnder Möglichkeiten und fehlender Mobilität nicht mehr so einfach. Seit April gibt es mit "Caritas-Kontakt-Mobil - aktives Alter im ländlichen Raum" ein neues Projekt des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg.

Es möchte mit dezentralen und wohnortnahen Angeboten die Lebensqualität für die Senioren in Hadamar und Umgebung verbessern und bürgerschaftliches Engagement stärken. Teil des Projekts ist die Zusammenarbeit mit der bestehenden Seniorenarbeit vor Ort, mit der Kommune, der Kirchengemeinde und den Vereinen. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Deutsches Hilfswerk / Deutsche Fernsehlotterie und der Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg. Projektleiterin ist Isolde Türk, die ihr Büro im Interkulturellen Familienzentrum hat.

Derzeit bietet Isolde Türk Beratung und Einzelfallhilfe zweimal pro Woche montags und freitags von 9 bis 12 Uhr an oder kommt bei Bedarf auch zu den Ratsuchenden nach Hause. Jeder ab 60 Jahren kann sich an sie wenden, zum Beispiel bei persönlichen oder finanziellen Problemen, bei Fragen zur Grundsicherung oder zu Pflegeleistungen. Sie vermittelt auch an Fachstellen weiter, wenn nötig.

Schon geplant ist ein Sommerprogramm: Am Dienstag, 20. Juli, startet es um 15 Uhr mit "Gehen und Verweilen mit Literatur" im Rosengarten auf dem Herzenberg. Am Freitag, 23. Juli, gibt es ab 10 Uhr im Rosengarten ein "Kleines Plaudercafé", das dem Kennenlernen und Austausch dient. Zu einer Stadtführung mit "vill Limburjer Geschwetz" sind Interessierte für Sonntag, 8. August, ab 15 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr beim "Ritter-Hattstein-Brunnen" auf der Plötze.

Sommerprogramm mit Plaudercafé und Literatur

Am Donnerstag, 12. August, gibt es eine Kräuterführung in Fachingen. Den Abschluss macht am Freitag, 27. August, eine Wanderung zur Blasiuskapelle in Dornburg, wo mit Pfarrer Markus Bendel eine Waldandacht gefeiert wird.

Personen, die nicht mit dem Auto kommen können, können einen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Anmeldungen nimmt Isolde Türk unter Telefon 01 51-67 13 87 78 und per E-Mail an i.tuerk@caritas-limburg.de entgegen.