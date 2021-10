Alea Horst stellt in Limburg Fotos aus dem zerstörten Aleppo aus

Die syrische Stadt Aleppo steht in der "Werkstadt-Lounge" in Limburg im Mittelpunkt einer Fotoausstellung und eines Vortragsabends. Foto: Angelika Guidry

LIMBURG/VILLMAR - "Aleppo - wie es lebte, liebte und lachte" mit Fotos und Bildern der Fotografin und Aktivistin Alea Horst haben im Mittelpunkt einer Ausstellung und einem Vortragsabend in der "Werkstadt-Lounge" in Limburg gestanden. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit des "WIR-Vielfaltszentrums", den Maltesern Limburg und dem Helferkreis Villmar anlässlich der interkulturellen Woche organisiert.

"Zutiefst beeindruckend - anders kann man die Bilder von Alea Horst, die die Fotografin im April 2019 in Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfern aufgenommen hat, nicht beschreiben", resümiert Angelika Guidry, Vorsitzende des Helferkreises Villmar die Ausstellung. Die Bilder würden das gesamte Ausmaß der Zerstörung in der syrischen Stadt zeigen. Kinder, die inmitten von Trümmern spielen, Menschen, die in Wohnungen mit weggesprengten Außenwänden ihr Leben zu gestalten versuchen.

Vergrabene

Erinnerungen

Für ältere Mitmenschen, die Bilder von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg noch im Gedächtnis hätten, wecke es lange vergrabene Erinnerungen. Die Ausstellung konnte den ganzen Tag besucht werden, im Hintergrund lief eine Präsentation, die Aleppo vor der Zerstörung zeigten. Meliha Delalic (WIR-Vielfaltszentrum) hatte die Besucher zum offiziellen Teil der Ausstellung begrüßt, Angelika Guidry stellte die Arbeit von Alea Horst vor, und Mohamad Osman (Malteser Hilfsdienst) führte mit einem Vortrag zu Aleppo vor dem Krieg durch den Abend.

Maschinenbaustudentin Aya Abo Saleh und Zahnarzt Majd Aljubrail, die aus Syrien stammen und aufgrund des Bürgerkriegs nach Deutschland flohen, ergänzten den Vortrag durch ihre Erzählungen aus ihrem früheren Leben in Aleppo. Musikalisch untermalt wurde der Abend vom syrischen Musiker und Sänger Ali Alharki, auf der Oud (Kurzhalslaute).

Als Geschenke gab es für die Besucher Aleppo-Seife und landestypische Süßigkeiten.