Alicia Bokler aus Villmar will mit 26 in den Bundestag

Kandidiert erstmals für den Bundestag: Alicia Bokler aus Villmar. Foto: SPD

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red/ ohe). Zwar dauert es bis zur Bundestagswahl noch rund ein Jahr, doch im Landkreis wirft das Ereignis schon seine Schatten voraus. Der Vorstand der SPD Limburg-Weilburg hat bereits seine zwei Kandidaten nominiert und setzt dabei auf eine Mischung aus Erfahrung und neuen Schwung.

So soll die junge Villmarerin Alicia Bokler im Wahlkreis 176, der den Hochtaunuskreis und die Oberlahnregion umfasst, ins Rennen gehen. Die 26-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Hans-Joachim Schabedoth aus Frankfurt, der den Wahlkreis von 2013 bis 2017 in Berlin vertreten hatte und im Januar dieses Jahres verstorben war.

"Mit Alicia Bokler aus Villmar schickt die SPD eine junge, engagierte Bewerberin in den Wahlkampf", freut sich der Unterbezirksvorsitzende Tobias Eckert. Bokler war nicht nur mit 23 Jahren die jüngste SPD-Ortsvereinsvorsitzende in Hessen, sie war von 2011 bis 2013 Kreisschulsprecherin, sitzt seit 2016 in der Villmarer Gemeindevertretung und ist seit 2019 Vorsitzende der Jusos Limburg-Weilburg. Sie arbeitet ebenfalls im Unterbezirksvorstand und im Juso-Bezirksvorstand mit. Die Villmarerin absolviert derzeit berufsbegleitend ihren Master im Studiengang "Biopharmazeutische Technologie".

Fotos Kandidiert erstmals für den Bundestag: Alicia Bokler aus Villmar. Foto: SPD Will weiter im Bundestag mitarbeiten: Martin Rabanus. Foto: Inga Haar/Deutscher Bundestag 2

Mit 23 hessenweit jüngste SPD-Ortsvereinsvorsitzende

Der Vorstand der SPD Limburg-Weilburg hat der jungen Kandidatin, die in der Wahlkreiskonferenz Anfang Januar 2021 um die Stimmen der Delegierten aus dem Oberlahnkreis und dem Hochtaunuskreis werben wird, sein Vertrauen ausgesprochen. Bokler, die sich über das ihr entgegengebrachte Vertrauen freut, weiß, dass es viel zu tun gibt. "Wie schaffen wir eine Balance zwischen Arbeit, Wirtschaft und Umwelt? Wie sichern wir gleiche Teilhabe-Chancen für alle? Wie organisieren wir den Ausgleich von Interessen? Dies sind die dringenden Fragen der Zeit, auf die wir eine Antwort finden müssen", erklärt sie.

Das Direktmandat im Wahlkreis 176 hatte bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen der CDU-Bewerber Markus Koob gewonnen. Schabedoth war über die Landesliste in den Bundestag eingezogen. Bereits Bundestagserfahrung hat der SPD-Kandidat im Wahlkreis 178, zu dem der Rheingau-Taunus und die Region Limburg zählen: Martin Rabanus. Er sitzt seit 2013 im Bundestag und will auch im nächsten Jahr wieder antreten. Rabanus ist Sprecher für Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Darüber hinaus ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Bildung und Forschung sowie Vorsitzender der Parlamentariergruppe Südliches Afrika.

Rabanus zog bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 über die SPD-Landesliste in den Bundestag ein. Das Direktmandat für den Wahlkreis 178 gewann in beiden Jahren Klaus-Peter Willsch (CDU).