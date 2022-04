Alte Lahnbrücke in Limburg wird saniert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Ab Montag, 11. April, wird die Alte Lahnbrücke saniert. Errichtet im 14. Jahrhundert, erlebt das denkmalgeschützte Bauwerk die fünfte Instandsetzung. Der Brückenturm, der einzige vollständig erhaltene Turm der ehemaligen Limburger Stadtbefestigung, bleibt davon unberührt. Die Sanierungszeit wird von der Stadtverwaltung als Auftraggeber bis Ende Dezember angegeben.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts befand sich in dem Turm die Wohnung der Limburger Polizei-Sergeanten, die auch die Insassen des städtischen Turmgefängnisses zu bewachen hatten. Die Stadt hatte 2013 den stattlichen Turm per Erbbaurechtsvertrag dem früheren Landrat Manfred Fluck überlassen, der ihn zu Wohnzwecken umgestaltete. Das kleine Gefängnis musste erhalten bleiben.

In der Brückenmitte auf der Domseite wacht der Brückenheilige Johannes Nepomuk, eine 1965/66 von dem Limburger Bildhauer Karl Matthäus Winter erschaffene Statue. Sie ersetzte eine vorherige, arg in Mitleidenschaft gezogene alte Figur, die nach ihrer Restauration im Stadtarchiv aufbewahrt wird. Auf der Brüstung der gegenüberliegenden Seite steht ein steinernes Kreuz, das an die Pest von 1349 erinnert. 1931 wurde links vom Turm durch das seinerzeit dort stehende ehemalige Burkhardt'sche Mühlengebäude ein Durchgang für Fußgänger geschaffen. Der Fußweg auf der gegenüberliegenden Ostseite kam erst 1974 hinzu. Die Ampelanlage, die den Verkehr durch den Brückenturm regelte, war die erste in ganz Limburg.

Fotos 2

Steinernes Kreuz

erinnert an die Pest

Das Mitte der 1930er-Jahrestand die alte Nepomuk-Figur noch auf der lahnabwärts stehenden Seite. Das Steinkreuz stand flussaufwärts mit Blick zum Dom. 1948, nach Beendigung des Wiederaufbaues und einer westlichen Erweiterung der im Krieg zerstörten Brücke, wurde der Heilige auf die gegenüberliegende Ostseite versetzt; das Kreuz wechselte auf die Westseite.