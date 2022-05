Am alten Limburger Rathaus regiert der Presslufthammer

Der Verbindungsbau zwischen dem neuen und dem alten Rathaus verschwindet. Damit werden die Arbeiten zur künftigen Nutzung der beiden Gebäude sichtbar und für die Zeit der Abrissarbeiten auch deutlich hörbar. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Der Lärm ist nicht zu überhören und beschallt Teile der Limburger Innenstadt. Der Beton im Verbindungsbau des alten und neuen Rathauses verlangt den Einsatz von Presslufthämmern, um ihn zu entfernen. "Mit dem Abriss des Verbindungsbaus treten die Arbeiten zur künftigen Nutzung der beiden Komplexe in eine sichtbare Phase", macht der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) als Baudezernent in einer Pressemitteilung deutlich.

Der Zwischenbau verbindet das 1896 eingeweihte alte Rathaus der Stadt und das sogenannte neue Rathaus, das in den Jahren 1968 bis 1970 mit Erdgeschoss und drei Obergeschossen errichtet und später um zwei weitere Geschosse erweitert wurde. Die Gebäude werden künftig getrennt versorgt und bewirtschaftet und haben dann auch unterschiedliche Eigentümer. Die Stadt verkauft das neue Rathaus an den Landkreis, der dort ebenfalls Einrichtungen unterbringen will, die Publikumsverkehr haben.

Versorgung des



Der Abriss des Verbindungsbaus ist ein deutlich sichtbares Zeichen der Veränderung, allerdings hat sich auch im Vorfeld schon einiges getan. So ist die Versorgung des Komplexes komplett getrennt worden. Beide Häuser werden nun separat versorgt, wobei beide ebenso wie die Stadthalle und die Volksbank an das Blockheizkraftwerk angeschlossen bleiben.

Nach Angaben von Sabine Schneider, die in der Abteilung Stadtsanierung die Arbeiten betreut, werden aktuell in dem Altbau sämtliche Versorgungsleitungen entfernt. Anschließend steht der Aufbau einer komplett neuen Versorgungsstruktur an. Der Magistrat hat in seiner jüngsten Sitzung Aufträge für Glastrennwände, Tischlerarbeiten, Klimatechnik und Elektroarbeiten vergeben, das Volumen umfasst zusammen rund 850 000 Euro.

Allerdings führen Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine zu besonderen Situationen auf dem Bau. So hat ein Unternehmen den erteilten Auftrag für den Stahlbau wieder zurückgegeben, denn die darin enthaltenen Preise seien aufgrund der Entwicklung auf dem Markt nicht zu halten gewesen, machte das Unternehmen der Stadt gegenüber deutlich. In einem anderen Fall lagen alle eingegangenen Angebote mindestens 100 Prozent über der kalkulierten Kostenschätzung. Die Ausschreibung ist nach Angaben von Sabine Schneider wieder aufgehoben worden.

Komponenten



"Die Entwicklung auf dem Markt hat Einfluss auch auf die Baustelle altes Rathaus in Limburg", sagt die Mitarbeiterin der Stadt. Das zeige sich auch an der Verfügbarkeit des Materials. So ist die von der Stadt ausgeschriebene Heizung nicht so ohne Weiteres einzubauen; die Komponenten müssen wohl in Etappen besorgt werden.

Die nächsten Arbeiten sind davon erst einmal nicht betroffen. Nach dem Abriss sind im neuen Rathaus die Türöffnungen, die zum Verbindungsbau führten, zu verschließen. Im alten Rathaus sollen sie künftig allen zur Verfügung stehen, die den Aufzug nutzen. Der Lift auf der Rückseite des alten Rathauses ist notwendig, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.