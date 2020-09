Am Limburger Lahnufer: Opfer verschwindet nach Belästigung

Unbekannte haben am Samstagabend am Limburger Lahnufer eine Frau belästigt. Nun sucht die Polizei nach dieser Frau. Symbolbild: Polizei

Limburg (red). Ein Mann meldet einen sexuellen Übergriff, aber die Frau, die betroffen ist, ist verschwunden. Deshalb sucht die Polizei nun nach der Frau, aber auch nach eventuellen Zeugen.

Am Samstagabend hatte ein Zeuge bei der Limburger Polizei den sexuellen Übergriff im Bereich des Limburger Lahnufers gemeldet. Der Zeuge war nach seinen Angaben am Samstagabend gegen 20.30 Uhr mit zwei Hunden "Am Steiger" unterwegs. Dort sieht er, wie eine junge Frau von drei Männern in ein Gebüsch gezogen und unsittlich berührt wird.

Hundebesitzer schlägt

Täter-Trio in die Flucht

Geistesgegenwärtig eilte der Hundebesitzer der Frau zur Hilfe und vertrieb das Trio, das in Richtung Obermühle flüchtete. Zusammen mit der Frau lief der Zeuge dann in Richtung Limburger Innenstadt, wo er sich im Bereich des Kornmarktes von ihr trennte.

Die junge Frau soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und lange blonde Haare gehabt haben. Bekleidet sei sie mit einer dunklen Strickjacke, einer Bluse und einer langen Hose gewesen. Die Angreifer sollen einen dunklen Teint gehabt haben und schwarze Kleidung getragen haben.

Zwei der Täter, hatte der Zeuge ausgesagt, seien mit Jogginghosen bekleidet gewesen. Zudem soll einer der Unbekannten ein graues T-Shirt und ein weiterer eine Brille getragen haben.

Sowohl die Geschädigte als auch weitere Zeugen und Hinweisgeber können sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung setzten.