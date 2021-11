Jetzt teilen:

LIMBURG - Ein Mann ist am Mittwochnachmittag auf der A 3 bei Limburg am Steuer eingeschlafen und gegen einen Lkw geprallt. Der 62-Jährige war mit einem Audi von Frankfurt in Richtung Köln auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs. Nachdem der Mann einschlief, fuhr sein Auto nach Angaben der Polizei über alle drei Fahrstreifen nach rechts und prallte gegen das Heck eines Sattelzuges. Dabei wurde der 62-Jährige verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde der VW eines 49-Jährigen beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 33 500 Euro.