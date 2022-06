Angeklagter "verspielt" geringere Strafe

In der Herborner Bahnhofstraße greift am 5. September 2019 ein heute 31-jähriger somalischer Asylbewerber grundlos eine Frau an. Der Täter, in Dillenburg zu einer 32-monatigen Haftstrafe verurteilt, erschien zu der von ihm eingeleiteten Berufungsverhandlung in Limburg nicht, sodass das erstinstanzliche Urteil nun vollstreckt werden kann. Foto: Christoph Weber