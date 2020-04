Archiv für Chormusik zieht von Limburg nach Wetzlar

Bernd Bendel (links) und Manfred Bender (rechts) reichen die Regalschränke über die Balustrade des Hallenhauses Römer 2-4-6 den Helfern nach unten, die sie im Lkw verladen. Foto: Dieter Fluck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg/WetzlarDas größte Archiv für Chormusik hat Limburg verlassen. Am Samstag rückte ein Lastwagen in der Altstadt an, der zwei Mal fahren musste, um die umfangreiche Einrichtung aus dem Römer 2-4-6 nach Wetzlar zu transportierten. Damit geht für den gemeinnützigen Verein "Deutsches Centrum für Chormusik" eine 23-jährige Ära zu Ende.

Künftig ist der aus 365 000 verschiedenen Chorwerken bestehende Fundus in einem Lager- und Bürogebäude des Logistikunternehmens WeLOG in der Wetzlarer Siegmund-Hiepe-Straße 28 bis 32 zu finden.

Manfred Bender, Sammler und Besitzer des riesigen Chorbestandes, hat am Samstag mit Vorstandsmitglied Bernd Bendel und der Unterstützung zweier derzeit arbeitsloser Limburger Pizzabäcker sowie Mitarbeitern einer Spedition 50 Regalschränke und den größten Teil der 850 prall gefüllten Kartons aus dem Fachwerkhaus herausgeschafft und verladen. Restkartons und Ordner wird Manfred Bender bis Ende April in einem Auto mit Anhänger abholen.

"Eigentlich wollten wir schon früher umziehen, aber wegen der Corona-Krise hat uns die Stadt länger Zeit gelassen", sagte Bender. Der Initiator und Verwalter des ständig wachsenden Archivs ist froh, mit dem Braunfelser Jungunternehmer und WeLoOG-Geschäftsführer Manuel Rupp einen Gönner gefunden zu haben, der ihm spontan ein Angebot zur Unterbringung in seinem Wetzlarer Lager- und Bürogebäude unterbreitet hatte. Rupp gibt ehrlich zu: auch Mitleid habe zu der Entscheidung beigetragen. "Da sollte ein Mann sein Lebenswerk in irgendeinem Lager verschwinden lassen", sagt er kopfschüttelnd.

DIE PATENSCHAFT Die Stadt Wetzlar heißt die neue Errungenschaft willkommen und sieht darin eine Ergänzung ihrer 1962 übernommenen Patenschaft für das "Ostdeutsche Lied" Diese verfolgt das Ziel, das Liedgut der einst deutschen Siedlungsgebiete im Osten zu erhalten, zu pflegen und neu zu beleben. Es verfügt über etwa 1600 Liederbücher und eine Vielzahl von Liederblättern. Die Liedsuchdatei umfasst 63 000 Liedtitel.

Die Stadt Limburg hatte dem Verein den Mietvertrag für den Römer 2-4-6 gekündigt, weil die Statik des in den 80er Jahren umfangreich sanierten und unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhauses dem Gewicht der Chorwerke nicht mehr gewachsen schien.

Manuel Rupp ist es hingegen möglich, einen Teil seines sehr groß dimensionierten Gewerbeobjekts für die nächsten Jahre als Bibliotheksräume mit bereits vorhandenen Regalsystemen und Lagerflächen samt einem Büro mit Schreibtischen preisgünstig zu vermieten.

Rupp hatte sich zuvor mit Familienmitgliedern die Einrichtung im Römer 2-4-6 angesehen und war von den dort lagernden Schätzen beeindruckt, die Chorleitern des Vereins zur Verfügung stehen.