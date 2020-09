Auch in Limburg demonstriert "Fridays for Future" wieder

"Fridays for Future" demonstriert wieder in Limburg. Foto: Klaus-Dieter Häring

Nach der Corona-Pause hat "Fridays for Future" auch in Limburg wieder mit Demonstrationen begonnen. Die Teilnehmer trafen sich am Freitagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz. Wie von Mitorganisator Luis Mickisch zu erfahren war, wurde die Demo unter das Motto "Kein Grad weiter" gestellt. "Wir wollen dass die Bundesregierung das Pariser Klimaabkommen mit nicht mehr als 1,5 Grad einhält", sagte der Schüler. Unterstützung bekam die "Fuß-Demo" von fast 30 Teilnehmern einer Fahrraddemonstration, die sich der Limburger "Fridays for Future"-Gruppe anschlossen und gemeinsam durch die Altstadt zogen. Seinen Abschluss fand die Aktion auf dem Limburger Neumarkt mit einer Kundgebung. kdh/Foto: Klaus-Dieter Häring