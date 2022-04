Auf den Spuren des Heiligen Ferrutius

Gemeinsam Pilgern: Die vier Etappen führen von Würges bis nach Mainz. Symbolfoto: Manuel Meyer/dpa

BAD CAMBERG - Die katholische Pfarrei St. Peter und Paul Bad Camberg bietet ein Samstagspilgern an. Es geht auf dem Weg des Heiligen Ferrutius von Würges nach Mainz - in insgesamt vier Etappen, es können aber auch einzelne Etappen gepilgert werden.

Etappen auch

einzeln mitpilgern

Die erste Etappe führt am Samstag, 23. April, von Würges nach Strinz, die nächste am Samstag, 30. April, von Strinz nach Bleidenstadt, dann am Samstag, 4. Juni, von Bleidenstadt nach Wiesbaden. Das Ziel in Mainz-Kastell wird am Samstag, 11. Juni, erreicht. Es sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden, dazu bedarf es einer Anmeldung bei Gemeindereferentin Anne Schmitt unter Telefon 0 64 34-9 08 84 51 oder per E-Mail an a.schmitt@badcamberg.bistumlimburg.de. Start ist am Samstag, 23. April, um 10 Uhr an der Kirche in Würges mit einem geistlichen Impuls. Es wird gebeten, Tagesverpflegung selbst mitzubringen sowie ausreichend Getränke. Eine Anmeldung für die jeweilige Tagesetappe ist bis jeweils mittwochs vorher möglich.