Auto völlig demoliert

LIMBURG - Die Polizei wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem 34-Jährigen in die Tiefgarage in der Blumenröder Straße in Limburg gerufen. Der Mann hatte eine laufende Alarmanlage in der Tiefgarage gehört und war nach unten gelaufen. Dort fand er dann seinen Jaguar mit eingeschlagenen Scheiben vor. Die Polizei stellte fest, dass jemand mit Verkehrsschildern auf das Auto eingeschlagen hatte. Dabei muss sich der Täter verletzt haben; es waren Blutspuren vorhanden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.