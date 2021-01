Autobahn-Flug auf die Gegenspur

Schwer beschädigt landeten die drei Insassen, die eigentlich von der A3 abfahren wollten, auf der Auffahrt. Foto: Jörg Fritsch

LIMBURG - Am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr setzte auf der A3 ein 18-jähriger BMW-Fahrer an der Anschlussstelle Limburg-Süd (in Richtung Köln) zur Ausfahrt an. Wegen zu hoher Geschwindigkeit auf winterlicher Fahrbahn hob das Auto ab, flog über Leitplanke und Grünflächeninsel hinweg und landete auf der gegenüberliegenden Autobahn-Auffahrt (in Richtung Frankfurt). Diese Tangente musste etwa eine Stunde gesperrt werden.

Die drei Insassen des BMW mit Limburger Kennzeichen kamen sofort ins Krankenhaus, konnten aufgrund nur leichter Verletzungen aber schnell wieder entlassen werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht beeinträchtigt oder gar in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden am Auto beträgt circa 10.000 Euro.