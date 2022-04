Autosalon und offene Geschäfte am 8. Mai in Limburg

Jetzt teilen:

"Auto und Einkaufen und jede Menge Unterhaltung für die ganze Familie", lautet das Motto des 28. Limburger Autosalons am Sonntag, 8. Mai. Er bedeutet zugleich 25 Jahre Zusammenarbeit der Werbegemeinschaft CityRing und der Limburger Autohäuser. In diesem Jahr beteiligen sich 13 Autohäuser und Händler an der Automobilausstellung in Limburgs Innenstadt, berichtet der CityRing in einer Pressemitteilung. Sie präsentierten 19 unterschiedliche Marken und weit über 120 Fahrzeuge. Am 8. Mai soll der Bereich von Plötze, Kornmarkt, Neumarkt, Europaplatz, Grabenstraße und Hospitalstraße sowie der Posthof der WerkStadt zu einer großen Automobilausstellung werden. An diesem Tag können sich die Besucher über alle aktuellen Modelle sowie die unterschiedlichen Antriebskonzepte einen Überblick verschaffen. Auch die Zweiradfreunde kommen auf ihre Kosten. Sie können die neusten Modelle der Fahrradsaison 2022 auf dem Europaplatz besichtigen. Neu in diesem Jahr ist die Sonderausstellung von Campingfahrzeugen im Posthof der WerkStadt. Der Autosalon Limburg dauert von 10 bis 18 Uhr. Er wird unterstützt von der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg. Ab 13 Uhr lädt der CityRing zum Einkaufsbummel in Limburgs Innenstadt ein. Gut 250 Geschäfte in der Innenstadt werden dann bis 18 Uhr für Kunden geöffnet sein. Für alle Besucher gelten die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln. Foto: CityRing Limburg