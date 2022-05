Axt-Attacke in Limburg: Opfer aus Krankenhaus entlassen

Der mutmaßliche Täter sitzt nach der Axt-Attacke in Limburg-Staffel mittlerweile in Untersuchungshaft. Symbolfoto: Chalabala

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-STAFFEL - Nach dem Angriff mit einer Axt auf ein Paar in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde das 30-jährige männliche Opfer nach Angaben der Polizei mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Der Mann habe bei dem Versuch, sich zu schützen, Abwehrverletzungen erlitten, die nicht schwerwiegend gewesen seien.

Der 32-jährige mutmaßliche Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Laut Medienberichten sagte ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden, der mutmaßliche Täter sei schon mehrere Male wegen seines Verhaltens aufgefallen. Dem Mann seien in der Vergangenheit bereits mehrere Platzverweise ausgesprochen worden. Auch vor dem Mehrfamilienhaus, vor dem der Angriff mit der Axt erfolgt sei, habe es schon Streit mit Anwohnern gegeben.

Über die Hintergründe der Tat wollte die Polizei am Mittwoch gegenüber dieser Redaktion keine Angaben machen und verwies auf die Staatsanwaltschaft Limburg. Diese war jedoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Verknüpfte Artikel

Bei dem Angriff in der Nacht auf Dienstag hatte der mutmaßliche Täter eine Axt aus seiner Jacke geholt und ein Paar vor einem Mehrfamilienhaus angegriffen. Das Paar konnte jedoch fliehen. Der Angreifer wurde von der Polizei kurze Zeit später festgenommen. Das Paar und der Angreifer hätten sich nach Polizeiangaben gekannt; dies habe jedoch bei der Tat keine Rolle gespielt.