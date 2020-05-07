"Axtmord" in Limburg: 34-Jähriger steht vor Gericht

Ein Blumenmeer vor dem Tatort in der Limburger Weiersteinstraße: Hier war eine 31-Jährige im Oktober vergangenen Jahres getötet worden. Archivfoto: Mika Beuster
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