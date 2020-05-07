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Donnerstag, 07.05.2020 - 18:00
3 min

"Axtmord" in Limburg: 34-Jähriger steht vor Gericht

Im Oktober 2019 soll er seine Ehefrau mit einem Auto angefahren und mit Axt und Beil auf sie eingeschlagen haben. Als "Axtmord" von Limburg wurde die Tat bundesweit bekannt. Nun startet der Strafprozess.

Mika Beuster: Redakteur Weilburg
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
Ein Blumenmeer vor dem Tatort in der Limburger Weiersteinstraße: Hier war eine 31-Jährige im Oktober vergangenen Jahres getötet worden. Archivfoto: Mika Beuster

Ein Blumenmeer vor dem Tatort in der Limburger Weiersteinstraße: Hier war eine 31-Jährige im Oktober vergangenen Jahres getötet worden. Archivfoto: Mika Beuster

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