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Montag, 25.05.2020 - 19:02
3 min

"Axtmord"-Prozess: Detektiv verriet Versteck der Ehefrau

Woher wusste der als "Axtmörder" bekannt gewordene Mann, wo sich seine Ehefrau versteckte? Vor dem Limburger Landgericht kamen Privatermittler zu Wort, die der mutmaßliche Täter beauftragt hatte.

Von Kerstin Kaminsky
"Kaum 18 Stunden nach seinem letzten Anruf erfolgte das Attentat": die Spurensicherung am Tatort in Limburg. Foto: Boris Roessler/dpa

"Kaum 18 Stunden nach seinem letzten Anruf erfolgte das Attentat": die Spurensicherung am Tatort in Limburg. Foto: Boris Roessler/dpa

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