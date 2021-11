Azubi-Restaurant geht in Limburg an den Start

Sind ein gutes Team (v.l.): Georgs-Inhaber Hedmar Schlosser mit Tim Eggebrecht, Jessica Pöschel, Sina Bapst, Christopher Schleemilch und Maik Samy Mesquita Samman. Foto: Heike Lachnit

LIMBURG - Das Georgs-Restaurant in der Limburger Josef-Kohlmaier-Halle existiert seit 22 Jahren. Seit September ist es nun ein regionales Ausbildungsrestaurant.

Durch die Corona-Pandemie hat sich Hedmar Schlosser, der mehrere gastronomische Betriebe in der Region betreibt, die Frage nach der Zukunft gestellt. Die Gastronomie war während der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen, Restaurantkräfte wanderten in andere Branchen ab. Schlosser ging die "Großbaustelle" Zukunftssicherung an.

Mit dem Azubi-Restaurant bietet er nun einen Ort, an dem fünf Fächer aus dem Gastrogewerbe erlernt werden können. Wer Koch, Beikoch, Kellner, Restaurantfachkraft oder Fachgehilfe im Restaurantgewerbe lernen möchte, ist dort willkommen. Mit den 24 möglichen Stellen sichert Schlosser auch den Berufsschulstandort. "Eigentlich komme ich mit diesem Projekt fünf Jahre zu spät, aber es kommt", so Schlosser. Die Ausbildungszahlen in der Gastronomie im Landkreis seien in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. In diesem Jahr seien es nur 15 Azubis, von denen allein sieben Auszubildende aus seinem Betrieb kämen, so Schlosser.

Aber es gebe auch weniger Betriebe, die ausbilden. Verstehen kann Schlosser dies. Ein Azubi sei teuer, denn durch Berufsschule und Urlaub sei er nur wenige Zeit im Betrieb selbst. Zudem bliebe häufig die Ausbildung auf der Strecke, weil die Zeit in der Hektik des Alltagsgeschäftes manchmal fehle.

Fotos Thorsten Kestler (Ausbildungsbeauftragter Georgs Limburg), Romy Mayer (Dehoga Hessen/Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses), Kerstin Junghans (Dehoga Hessen/Geschäftsführerin Geschäftsstelle Frankfurt Rhein-Main), Armin Güth (Dehoga Hessen/Vorsitzender Limburg), Hedmar Schlosser (Georgs Limburg/Hotel Zur Krone), Jörg Sauer (1. Kreisbeigeordneter Landkreis Limburg-Weilburg), Monika Sommer (IHK Limburg), Christopher Schleemilch (Küche Georgs Limburg), Ismail Ukan (Gastronomischer Leiter/Georgs Limburg), Varga Balazs (Restaurantleiter/Georgs Limburg) schauen sich das Konzept an. Foto: Heike Lachnit 2

Daran möchte er etwas ändern und geht mit dem Azubi-Restaurant an den Start. "Mein großes Ziel ist es, dauerhaft 24 Leute in Ausbildung zu haben", so Schlosser, "und in drei Jahren möchte ich bei den Azubis den Landessieger stellen." Dabei geht es ihm nicht nur um seine eigene Zukunftssicherung.

Das Projekt soll überbetrieblich werden und er möchte sich mit seinen Kollegen austauschen und Synergien nutzen. "Ich möchte Leute für mich ausbilden, aber auch gute qualifizierte Leute für den Markt", so Schlosser weiter.

Dafür kann er selbst 21 Ausbilder zur Verfügung stellen, die den jungen Menschen verschiedene Einblicke in den Beruf gewähren und die unterschiedlichsten Methoden an die Hand geben. Somit erreiche er am Ende eine gesunde Mischung in der Ausbildung.

24 Stellen sichern den Berufschulstandort

"Das Georgs soll keine stupide Lehrküche sein", so Schlosser, "sondern die Azubis sollen von allen Ausbildern eine große Bandbreite des Berufes kennenlernen." Er weist auch darauf hin, dass es dabei keine Abstriche an der gewohnten Qualität geben werde.

Förderungen für dieses Projekt habe er bisher nicht erhalten, sondern alles aus eigenem Antrieb heraus gestemmt. Doch manchmal sei es wichtig, Mut zu beweisen. Von Anfang an habe er Rückenwind von der Industrie- und Handelskammer erhalten. Nicht nur durch sein Projekt, sondern insgesamt kann er sagen, dass sich durch Corona ein größeres Miteinander in der Gastronomie entwickelt habe. Es sei nicht mehr so ein Gegeneinander, sondern mehr ein Wir-Gefühl entstanden. "Wir müssen als Region stark sein und das auch leben", ist seine Meinung.