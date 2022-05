Bad Camberg: Mit 2,91 Promille auf der A 3

Bei einem Atemalkoholtest sind laut Polizei 2,91 Promille bei dem 57-jährigen Fahrer festgestellt worden. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

BAD CAMBERG - Anderen Autofahrern auf der A 3 in Richtung Köln ist am Samstagnachmittag bei Bad Camberg ein Ford aufgefallen, der laut Polizeimeldung in Schlangenlinien unterwegs war. Sie informierten die Polizei. Bei einem Atemalkoholtest seien 2,91 Promille bei dem 57-jährigen Fahrer festgestellt worden. Folge: Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.