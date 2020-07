Bald freie Fahrt in der Westerwaldstraße

Die Arbeiten in der Westerwaldstraße sind weit vorangeschritten und sollen bis Montag abgeschlossen sein. Foto: Stadt Limburg

Limburg (red). Seit gut einem Jahr wird in der Limburger Westerwaldstraße gebaut. In mehreren Abschnitten wurden die Straße, der Kanal und die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Montag, 20. Juli, abgeschlossen sein. Das teilte jetzt die Stadt Limburg mit.

Umleitung über

die Bundesstraßen

Zum Abschluss kommt der Asphalt auf die Fahrbahn und es werden die Entwässerungsrinnen hergestellt. Dazu musste die Westerwaldstraße zwischen den Einmündungen Weilburger Straße und Offheimer Weg seit dem vergangenen Montag für eine Woche komplett gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Bundesstraßen 8 und 49. Die Anlieger wurden von der Stadt per Brief über die Sperrung informiert. Wer in der Zeit der Sperrung für besondere Fälle sein Grundstück anfahren muss, kann sich an die Baufirma wenden, die eine individuelle Lösung mit dem Betroffenen erarbeitet.

Für das kommende Jahr ist nach dem derzeitigen Stand der zweite Bauabschnitt der Sanierung des Abwasserkanals und der Westerwaldstraße zwischen der Lichfieldbrücke und Kaufland vorgesehen, vorausgesetzt, entsprechende finanzielle Mittel werden dazu im Haushalt 2021 zur Verfügung gestellt.

Die Erneuerung des Abwasserkanals sei dringend erforderlich, da dieser im Trinkwasserschutzgebiet liegt, informierte die Stadt. Aufgrund des ab dem Jahr 2022 vorgesehenen Neubaus der Lichfieldbrücke bestehe die Notwendigkeit für die Fortführung der Arbeiten in der Westerwaldstraße.