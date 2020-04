Bankmitarbeiter verhindert Enkeltrick in Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter sei es zu verdanken, dass am Mittwoch in Limburg ein Enkeltrick scheiterte. Das teilt die Polizei mit.

Der Bankangestellte wurde am frühen Mittwochnachmittag stutzig, als eine 92 Jahre alte Frau größere Mengen Bargeld von ihrem Konto abheben wollte. Die Seniorin war zuvor von ihrem angeblichen Enkel angerufen worden, welcher wegen eines Autounfalls Geld benötigte.

Zusammen mit der Polizei und der Betreuerin der Seniorin wurde schließlich Kontakt zu dem wahren Enkel der Frau aufgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Enkel gar kein Geld benötigte, sondern Betrüger versucht hatten, die Gutmütigkeit der Frau auszunutzen.

Laut Polizei versuchen mit dieser Masche Betrüger immer wieder, an die Ersparnisse von vornehmlich älteren Menschen zu gelangen. Daher gelte es, bei Anrufen dieser Art, äußerst sensibel und wachsam zu sein. Geldverhandlungen am Telefon und die anschließende Übergabe von hohen Geldbeträgen an der Wohnungstür sollten ein absolutes Tabu sein, rät die Polizei. Gerade ältere Mitmenschen würden allzu schnell von den psychologisch geschulten Anrufern um den Finger gewickelt..

Auch jüngere Personen können etwas gegen die Betrüger unternehmen. Sie haben Eltern, Onkels, Tanten oder Nachbarn, die aufgrund ihres Alters zum Kreis der potenziellen Opfer gehören können. "Sprechen Sie diese an", rät die Polizei. "Fragen Sie, ob der Enkeltrick bekannt ist und sensibilisieren Sie diese Personen." Je mehr Menschen von den Betrügereien erführen, desto weniger Opfer gingen den Straftätern auf den Leim.