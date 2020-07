Bauern in Limburg-Weilburg schaffen Paradiese für Insekten

An vielen Ackerrändern in der Region sind in den vergangenen Jahren Blühstreifen für Bienen und andere Insekten entstanden. Neben den Landwirten haben auch zahlreiche Privatleute auf ihren Grundstücken Wildblumenmischungen ausgesät, um beispielsweise Schmetterlingen zusätzliche Nahrung zu bieten.

Diese Blühflächen mit ihren bunten Mixturen an Gräsern, Kräutern und Blumen dienen nicht nur dem Erhalt der Artenvielfalt, sie sind in den meisten Fällen auch schön anzusehen.

