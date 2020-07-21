Bauern in Limburg-Weilburg schaffen Paradiese für Insekten

Dieser Blühstreifen am Getreidefeld von Bauer Engel in der Gemarkung Hirschhausen erfreut Tiere und Menschen: Die lichtblau blühende Phazelia gilt als besonders beliebt bei Bienen, dazwischen sieht man unter anderem Ringelblumen, Mohn und auch Kamille, die sich dort selbst angesiedelt hat. Foto: Jürgen Vetter
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SENDEN SIE UNS IHR SCHÖNSTES BLÜTENFOTO ZU
An vielen Ackerrändern in der Region sind in den vergangenen Jahren
Blühstreifen für Bienen und andere Insekten entstanden. Neben den Landwirten haben auch zahlreiche Privatleute auf ihren Grundstücken Wildblumenmischungen ausgesät, um beispielsweise Schmetterlingen zusätzliche Nahrung zu bieten.
Diese Blühflächen mit ihren
bunten Mixturen an Gräsern, Kräutern und Blumen dienen nicht nur dem Erhalt der Artenvielfalt, sie sind in den meisten Fällen auch schön anzusehen.
Vielleicht haben auch Sie schon eine solche Blühfläche fotografiert. Senden Sie uns Ihr schönstes Foto von dieser Blütenpracht unter dem
Stichwort "Traumblühfläche"Die schönsten Bilder veröffentlichen wir in der Zeitung und im Internet. Schicken Sie die Bilder im Anhang einer E-Mail als JPG-Format an lokalredaktion-oberlahn@vrm.de.
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