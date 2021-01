Baufirma hilft der Sozialstiftung

Einen Scheck in Höhe von 3000 Euro hat der Vorstandsvorsitzende der Bauunternehmung Albert Weil AG, Klaus Rohletter (links), an Landrat Michael Köberle übergeben. Foto: Kreisverwaltung

LIMBURG-WEILBURG - Einen Scheck über 3000 Euro zugunsten der Sozialstiftung für Kinder und Jugendliche des Landkreises Limburg-Weilburg hat der Vorstandsvorsitzende der Bauunternehmung Albert Weil AG, Klaus Rohletter, an Landrat Michael Köberle (CDU) übergeben.

Die vom Kreistag installierte Sozialstiftung dient der Förderung von Kindern und Jugendlichen, die ihren Wohnsitz im Landkreis haben, und beinhaltet auch das Projekt "Schulbau in den ärmsten Regionen der Welt". Der Kreistag hatte im Zuge dieses Projekts Gelder zum Bau eines Hostels für Schulkinder in Namibia zur Verfügung gestellt.

Michael Köberle, der den Vorstandsvorsitz der Stiftung innehat, dankte herzlich für die Spende. "Die jährliche gemeinsame Spende der Mitarbeiter sowie der Unternehmensleitung ist eine wirklich tolle Tradition", sagte der Landrat bei der Übergabe im Kreishaus in Limburg.

Zum wiederholten Male spendete die Belegschaft des Unternehmens die Cent-Beträge ihrer Lohnabrechnungen für die gute Sache, die Unternehmensleitung hatte den Betrag anschließend aufgestockt. So kamen insgesamt 3000 Euro zusammen, die für die gute Sache gespendet wurden.

"Ein großes Dankeschön gilt unseren Mitarbeitern, die sich an der Aktion beteiligen und so Geld für den guten Zweck sammeln. Wir hoffen sehr, dass wir den bedürftigen Kindern und Jugendlichen mit dem Geld eine Freude bereiten können", so Klaus Rohletter.

Der Betriebsratsvorsitzende Michael Fischer ergänzte: "In diesem Jahr möchten wir unseren Mitarbeiter Thomas Pingitzer namentlich erwähnen, der neben den monatlichen Cent-Beträgen in diesem Jahr einen erheblichen Einzelbetrag an die Sozialstiftung gespendet hat. Herr Pingitzer hatte auf die Auszahlung einer Prämie, die ihm aus dem innerbetrieblichen Vorschlagswesen zugestanden hätte, verzichtet und diese an die Stiftung weitergegeben."

Klaus Rohletter betonte, dass Mitarbeiter sowie Unternehmensleitung die Stiftung von Anfang an als wertvolle Aktivität des Landkreises unterstützt hätten. "Ich weiß diese Spendenbereitschaft von Belegschaft und Leitung der Bauunternehmung sehr zu schätzen", sagte Köberle. So könne der Landkreis schnell und unbürokratisch Hilfe leisten, wenn andere Mechanismen versagten. Geld für die gute Sache werde immer benötigt.